фото: ЦНС

Новый этап всеобъемлющих проверок жителей временно оккупированных территорий россияне будут проводить "волнами" и более системно

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"На временно оккупированных территориях российские захватчики приступили к новому этапу тотальных проверок местных жителей. Первые сообщения о таких мерах уже поступили в Центр национального сопротивления. Такие проверки будут проходить "волнами", оккупанты могут возвращаться повторно", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты осуществляют проверку паспортов – требуют документы, фиксируют наличие российского гражданства. Проводят обыски, заходя в квартиру, проверяют личные вещи; просматривают содержимое телефонов – ищут контакты с Украиной, фото и переписки; расспрашивают об отсутствующих соседях, причинах их отсутствия и возможном возвращении.

Кроме того, производится фиксация собственности путем сбора информации о движимом и недвижимом имуществе.

"Россияне пытаются взять под контроль всех оставшихся в оккупации, но на самом деле они боятся, зная, что местные жители не принимают оккупацию, что Движение сопротивления работает. И именно это заставляет захватчиков действовать еще более агрессивно", – подчеркнули в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях захватчики принудительно привлекают детей в военные учреждения РФ, готовя их к будущим войнам.