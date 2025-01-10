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10 января 2025, 15:58

Очередной предатель: в Херсоне задержан мужчина, корректировавший обстрелы города

10 января 2025, 15:58
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фото: Херсонская областная прокуратура
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Житель Херсонской области пошел на сотрудничество с врагом и передавал разведданные врагу для обстрелов города

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины (ОГПУ), передает RegioNews .

По информации ОГПУ, в октябре 2024 года подозреваемый подключился к Telegram-боту пророссийского сообщества, которое находится под контролем спецслужб России.

После этого он скрыто фиксировал на мобильном телефоне расположение объектов гражданской и критической инфраструктуры Херсона, собирал данные о последствиях обстрелов в местах скопления гражданского населения, а также передавал информацию о местонахождении и перемещении Сил обороны, территориальных центров комплектования и подразделений Национальной полиции.

По данным ОГПУ, переданные сведения оккупационные войска РФ использовали для подготовки, корректировки и нанесения ударов по украинским объектам.

Для того чтобы более эффективно выполнять задачи российских спецслужб, мужчина устроился на работу в один из сервисов быстрой доставки. В прокуратуре считают, что этот шаг позволял ему беспрепятственно передвигаться по городу и находиться рядом с интересующими врага объектами.

Досудебное расследование продолжается, которое осуществляют следователи Управления СБУ в Херсонской области.

Напомним, украинские силовики разоблачили и задержали жителя Херсона, который во время оккупации города работал на захватчиков. Он был охранником в следственном изоляторе, где россияне содержали и пытали украинских граждан.

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