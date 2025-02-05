Россияне атаковали Харьков беспилотниками: возникли пожары

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В ночь на 5 февраля оккупанты атаковали Харьков. Есть попадания вражеских беспилотников в двух районах, возникли пожары

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, враг нанес удар по административному зданию, расположенному в Салтовском районе. На месте попадания пожар. В многоэтажке напротив выбиты окна. Пострадала АЗС.

Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают все соответствующие службы.

Также есть прилет в Основянском районе. На месте попадания пожар.

Напомним, накануне россияне атаковали город Изюм Харьковской области баллистической ракетой. В результате удара погибли пятеро мирных жителей, одна из жертв — беременная 19-летняя девушка.

Также мы сообщали, что на Днепропетровщине в результате обстрела повреждено промышленное предприятие: произошел пожар.