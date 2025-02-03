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ДТП произошло 2 февраля около 13:30 на улице Чудновской в Житомире

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Предварительно, 23-летний водитель Volkswagen столкнулся с кроссовером BMW под управлением 66-летнего мужчины. После этого легковушка по инерции врезалась в авто Subaru, за рулем которого находился 27-летний водитель.

В результате ДТП травмы получили три пассажирки Subaru, женщины в возрасте 72, 70 и 46 лет. Их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 2 февраля в Ровенской области столкнулись микроавтобусы. От ориманных травм погиб один из водителей.