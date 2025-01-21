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21 января 2025, 16:55

На Львовщине разоблачили банкиров, укравших более 5 млн грн клиентов через перевыпуск карт

21 января 2025, 16:55
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фото: полиция
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Правоохранители разоблачили работников одного из украинских банков в завладении средствами клиентов на протяжении 2023-2024 годов

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Владея данными клиентов, которые могли остаться на временно оккупированных территориях, работники банка по указанию руководителя отделения меняли финансовые номера граждан на подконтрольные и осуществляли перевыпуск банковских карт.

В дальнейшем фигуранты, распределив между собой преступные роли, присваивали чужие сбережения посредством терминалов самообслуживания или Pos-терминалов, размещенных в отделении банка.

Таким образом фигуратны получили доступ к около 50 счетов граждан. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 5 млн грн.

Правоохранители провели ряд обысков по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также черновые записи с конфиденциальной финансовой информацией о клиентах банка, по счетам которых проведены несанкционированные финансовые операции.

Организатору схемы, исполнителю и пособнику объявили подозрения. Им грозит до 6 лет заключения.

Суд избрал фигурантам меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что нотариус в Киеве украла более миллиона гривен со счетов умерших людей.

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