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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Около 14:40 в результате обстрела получили ранения двое жителей громады: 55-летний мужчина и его 28-летний сын, находившиеся в собственном доме.

Также до трех возросло количество раненых в результате атаки дронов на Середина-Буду в 12:30, кроме 52-летней женщины и 57-летнего мужчины за медпомощью также обратилась 71-летняя пенсионерка.

Правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов.

Напомним, в городе Середина-Буда в результате атаки российского FPV-дрона были повреждены СТО и автомобиль.