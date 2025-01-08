Армия РФ дважды атаковала Сумщину: пострадали пять человек
В среду, 8 января, россияне дважды обстреляли гражданскую инфраструктуру Середино-Будской громады Шосткинского района
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Около 14:40 в результате обстрела получили ранения двое жителей громады: 55-летний мужчина и его 28-летний сын, находившиеся в собственном доме.
Также до трех возросло количество раненых в результате атаки дронов на Середина-Буду в 12:30, кроме 52-летней женщины и 57-летнего мужчины за медпомощью также обратилась 71-летняя пенсионерка.
Правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов.
Напомним, в городе Середина-Буда в результате атаки российского FPV-дрона были повреждены СТО и автомобиль.
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