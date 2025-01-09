Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершили: 13 погибших и более 60 пострадавших
Чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы на месте авиационных ударов по Запорожью 8 января. По состоянию на 21:10 число пострадавших увеличилось с 33 до 63
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В результате вражеского удара погибли 13 человек. Пострадали 63 человека", – говорится в сообщении.
Пожарные ликвидировали пожар в административном здании на площади 800 квадратных метров.
Напомним, 8 января около 15:40 россияне ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья.
Момент атаки россиян на город попал на видеорегистратор.
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