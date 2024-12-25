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Смертельное ДТП произошло в воскресенье вечером, 22 декабря, на улице Варшавской в Сарнах. В результате аварии погиб местный житель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Ровенской области.

По данным следствия, около 19:25 автомобиль Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения, после чего опрокинулся на обочине.

"Водитель получил травмы несовместимые с жизнью: его тело из изуродованного авто деблокировали спасатели", — говорится в сообщении.

Как известно, легковушкой управлял 60-летний сарненчанин. Правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, в Винницкой области в ночь на 21 декабря произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли три человека.