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ДТП произошло днем 24 декабря в Запорожье на трассах Харьков – Симферополь и улицы Скворцова

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водительница авто Nissan при повороте на трассу не пропустила грузовик "МАЗ". В результате они столкнулись. 40-летняя водительница погибла на месте, а 31-летний водитель "МАЗа" получил травмы.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Правоохранители обращаются к свидетелям аварии с просьбой предоставить информацию по телефонам: 067-613-83-15, 097-139-63-24, 099-915-72-50 или 102.

Напомним, в Винницкой области 25 декабря столкнулись автомобили Geely и Subaru. В результате аварии погибли четыре человека.