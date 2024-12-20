В Киевской области российские "шахеды" полностью уничтожили склад с продукцией "Сільпо"

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

В ночь на 20 декабря в результате атаки вражеских БПЛА был уничтожен состав сети "Сільпо" в Бориспольском районе Киевщины. В здании хранилась замороженная продукция более чем на 400 млн грн

Об этом на своей странице в Facebook сообщила компания Fozzy Group, управляющая сетью супермаркетов "Сільпо", передает RegioNews.

"Самое важное - люди не пострадали. Однако пожар уничтожил товаров на сумму более 400 млн грн. Наша команда работает над перенастройкой логистики. Делаем все, чтобы доставлять любимые продукты для наших Гостей", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня из-за атаки российских дронов в складском помещении на территории Бориспольского района Киевщины возник масштабный пожар.

В 15:45 спасатели ликвидировали возгорание, распространившееся на площади 15000 м. кв.