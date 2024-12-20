Российские войска атаковали дронами Гуляйполе: пострадал гражданский
В пятницу, 20 декабря, российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по Гуляйполю на Запорожье. В результате атаки ранения получил местный житель
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, россияне продолжают терроризировать мирных жителей FPV-дронами.
"В результате вражеской атаки ранения получил житель города Гуляйполе. Ему оказана помощь и доставлена в больницу", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью и утром 20 декабря оккупационные войска РФ нанесли массированные удары по Херсону. Захватчики избивали по гражданской инфраструктуре и жилым домам.
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