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20 декабря 2024, 14:35

Россияне устроили в Херсоне ад: в ОВА рассказали о последствиях массированных обстрелов

20 декабря 2024, 14:35
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Сегодня ночью и утром, 20 декабря, оккупационные войска РФ нанесли массированные удары по Херсону. Захватчики избивали по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Есть жертвы и раненые

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Оккупанты устроили в городе ад. Взрывы – во всех районах областного центра. Враг целенаправленно атаковал жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру", – проинформировал Александр Прокудин.

Утром сообщалось об одном погибшем мирном жителе и девяти раненых.

В результате массированного обстрела в Херсоне начались пожары. Горели многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили. Спасатели локализовали 12 пожаров. Также бойцы ГСЧС деблокировали трех человек из их поврежденных домов.

Напомним, ВСУ ликвидировали вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые ночью прорывались в направлении Херсона.

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