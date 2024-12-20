Суд на Запорожье вынес приговор экс-преподавателю, возглавившему штаб "Юнармии" в оккупации

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В Запорожье суд признал виновным в коллаборационной деятельности и назначил наказание в виде 11 лет заключения с конфискацией имущества бывшего преподавателя вуза

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры, передает RegioNews .

По данным следствия, бывший преподаватель Харьковского национального университета внутренних дел, а сейчас – руководитель учебного заведения, созданного оккупационными властями на захваченной территории Запорожской области, возглавил так называемый "региональный штаб Запорожской области всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

"Осужденный лично организовывал публичные мероприятия политического и военного характера, к участию в которых привлекались несовершеннолетние и малолетние участники движения "Юнармия" от 8 лет", - отмечают в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что деятельность "детского движения" направлена на уничтожение национальной идентичности украинцев, формирование у подростков положительной мотивации к прохождению военной службы в вооруженных силах РФ.

Напомним, ранее СБУ задержала в Николаеве еще одного агента ФСБ. Им оказался экс-преподаватель местного университета. Он корректировал ракетно-дроновые удары россиян по городу.