Полтавского адвоката, препятствовавшего работе ТЦК, объявили в розыск
Подозреваемый в препятствовании законной деятельности ВСУ адвоката из Полтавщины объявили в международный розыск.
Об этом стало известно с определения Октябрьского районного суда Полтавы, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".
Известно, что подозреваемый является уроженцем Днепра. По данным следствия, в июне 2024-го с помощью адвоката трое военнообязанных из Кременчуга покинули автомобиль, в котором ехали, и не явились к месту прохождения службы.
В ноябре 2024 подозреваемый не допускал к проверке военно-учетных документов у одного из мужчин. Применяя физическую силу, адвокат провел мужчину в помещение местного суда и заблокировал доступ внутрь здания военнослужащим районного ТЦК и СП и сотрудникам полиции.
5 декабря адвокат был объявлен в международный розыск. По данным системы "Аркан", 27 ноября подозреваемый с супругой пересекли границу. В настоящее время они находятся в Австрии. Суд согласовал заключение подозреваемого под стражу, как только его задержат, а также назначил 242 тысячи гривен залога.
Напомним, ранее правоохранители задержали адвокатов, которые устраивали мужчин на госпредприятие для бронирования.