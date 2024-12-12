Россияне ударили по Степногорску на Запорожье: повреждены дома

фото: ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Россияне снова атаковали прифронтовые населенные пункты области. Побит в результате удара дом в Степногорске. Взрывной волной и обломками повреждены кровли и окна и других домов", – говорится в сообщении.

Предварительно, пострадавших нет.

Напомним, в Запорожье на месте ракетного удара, который россияне совершили 10 декабря, завершили поисково-спасательную операцию: 11 погибших, получили ранения 22 человека.