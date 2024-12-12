В Запорожье завершили поисково-спасательную операцию: 11 погибших и 22 раненых
В Запорожье на месте ракетного удара, который россияне совершили 10 декабря, завершили поисково-спасательную операцию
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
"До 11 увеличилось число погибших в результате ракетной атаки по Запорожью 10 декабря. Из-под завалов извлекли тело последней жертвы. Поисково-спасательная операция завершена", – говорится в сообщении.
Получили ранения 22 человека, в том числе пятилетняя девочка.
Напомним, российская армия нанесла удар по центру Запорожья днем 10 декабря. Разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом здания. Тело 11 жертвы спасатели изъяли из-под завалов днем 12 декабря.
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