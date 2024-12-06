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06 декабря 2024, 02:15

На Запорожье Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Тор М-2" стоимостью $27 млн

06 декабря 2024, 02:15
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Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили боевую машину российского зенитного ракетного комплекса Тор М-2. Это произошло на Запорожском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Украинские воины обнародовали кадры поражения пусковой установки вражеского ЗРК.

Отмечается, что БМ 9А331М2 "Тор М-2" способна вести огонь на ходу без остановок, имеет увеличенный боекомплект и оснащен современными ракетами, обеспечивающими расширенную зону поражения и повышенную точность. Ее стоимость оценивается примерно в 27 миллионов долларов.

"ПВОцид России продолжают осуществлять операторы 412 обБпс "Nemesis" на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские разведчики с помощью FPV-дронов уничтожили радиолокационный комплекс россиян "Зоопарк" стоимостью в миллиард гривен.

Ранее подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

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