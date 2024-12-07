За сутки ВСУ уничтожили еще 1300 российских оккупантов
За прошедшие сутки, 6 декабря, Силы обороны Украины уничтожили 1 300 российских захватчиков, несколько десятков боевых бронированных машин и артиллерийских систем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет почти 752 тысячи военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 751 910 (+1 300) человек/persons,
- танков ‒ 9 514 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19 535 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 21 055 (+12) ед,
- РСЗО – 1253 ед,
- средств ПВО ‒ 1 022 (+2) ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 042 (+19) ед,
- крылатые ракеты 2 857 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 30 948 (+49) ед,
- специальной техники – 3 633 ед.
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 7 декабря российская армия атаковала Украину ракетой, 14 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили семь вражеских дронов.
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