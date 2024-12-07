В Харьковской области пограничники сожгли укрытия и полевой склад БК россиян
В Харьковской области воины-пограничники обнаружили и поразили укрытия российской армии. Также защитники уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Точные удары по врагу нанесли аэроразведчики 4-го пограничного отряда.
"На этот раз ястребы обнаружили и поразили машину, пять мест укрытия врага и полевой склад боеприпасов. Не оставим врага в покое, ни на земле, ни на небе", – говорится в сообщении.
Напомним, возле Волчанска пограничники сбросами с бомберов уничтожили блиндажи россиян.
Ранее на Харьковском направлении пограничники-аэроразведчики уничтожили ряд вражеских целей. Под удар попали военный транспорт, личный состав и блиндажи российских оккупантов.
За сутки ВСУ уничтожили еще 1300 российских оккупантовВсе новости »
07 декабря 2024, 14:05Ночью украинская ПВО сбила 7 российских "шахедов" и БПЛА неустановленного типа
07 декабря 2024, 13:00Пограничники показали, как сожгли российскую БМП возле Волчанска
06 декабря 2024, 19:40
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
В Ровенской области три человека отравились угарным газом
07 декабря 2024, 16:48Авиаудар по Запорожью: среди 10 погибших идентифицировали двоих детей
07 декабря 2024, 15:20Оккупанты атаковали дронами и артиллерией две общины Николаевщины
07 декабря 2024, 14:40За сутки ВСУ уничтожили еще 1300 российских оккупантов
07 декабря 2024, 14:05Россияне ударили ракетой по инфраструктуре Сумщины: в ОВА рассказали детали
07 декабря 2024, 13:40Ночью украинская ПВО сбила 7 российских "шахедов" и БПЛА неустановленного типа
07 декабря 2024, 13:00В Запорожской области 7 декабря объявили Днем траура
07 декабря 2024, 12:29Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании, – Зеленский
07 декабря 2024, 12:15Количество пострадавших в результате авиационного удара по Запорожью возросло до 26, – ОВА
07 декабря 2024, 11:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Все блоги »