В Харьковской области пограничники сожгли укрытия и полевой склад БК россиян

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В Харьковской области воины-пограничники обнаружили и поразили укрытия российской армии. Также защитники уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Точные удары по врагу нанесли аэроразведчики 4-го пограничного отряда.

"На этот раз ястребы обнаружили и поразили машину, пять мест укрытия врага и полевой склад боеприпасов. Не оставим врага в покое, ни на земле, ни на небе", – говорится в сообщении.

Напомним, возле Волчанска пограничники сбросами с бомберов уничтожили блиндажи россиян.

Ранее на Харьковском направлении пограничники-аэроразведчики уничтожили ряд вражеских целей. Под удар попали военный транспорт, личный состав и блиндажи российских оккупантов.