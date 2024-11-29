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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Комплекс уничтожили бойцы подразделения "Крылья", входящие в департамент активных действий ГУР МО.

Стоимость уничтоженного РЛС составляет около одного миллиарда гривен.

"Для уничтожения российского "зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона стоимостью 100 тысяч гривен. Соотношение – 1:10 000", – добавили в ГУР.

Напомним, ГУР провело операцию на территории временно оккупированного Крыма, в результате был уничтожен российский радиолокационный комплекс "Подлет" за 5 млн долларов.