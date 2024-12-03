Войска РФ обстреляли города и села на Запорожье: повреждены объекты инфраструктуры
За прошедшие сутки, 2 декабря, российские оккупационные войска нанесли 496 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожье завершается строительство современных фортификационных укреплений. Речь идет о многоуровневой защите Запорожья и близлежащих населенных пунктов.
Также сообщалось, что ночью 3 декабря российский "шахед" попал в объект энергетической инфраструктуры в Тернополе. Часть города осталась без электричества.
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