Помер міський голова Дніпрорудного, якого у 2022 році викрали росіяни

фото: Запорізька ОВА

Стало відомо, що у російському полоні помер міський голова окупованого Дніпрорудного Запорізької області Євген Матвєєв. Росіяни викрали чоловіка у 2022 році, його тіло повернули додому під час останнього обміну

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews

Голова ОВА нагадав, що росіяни захопили Дніпрорудне ще наприкінці лютого 2022 року та викрали міського голову Євгенія Матвєєва.

"2 роки і 8 місяців він перебував в полоні в окупантів та був закатованим. Під час останнього обміну тіло повернули Україні", - написав Федоров.

Він додав, що Євгеній Сергійович був справжнім патріотом, тому під час окупації не покинув своє місто та людей. Він робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади та інформував населення про перебіг подій.

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо, що в Україну повернули з Росії тіла 502 загиблих захисників.