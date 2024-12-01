Строительство фортификаций возле Запорожья и близлежащих населенных пунктов почти завершено, — ОВА
На Запорожье завершается строительство современных фортификационных укреплений. Речь идет о многоуровневой защите Запорожья и близлежащих населенных пунктов
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, очередной этап строительства надежных укреплений уже завершается.
"Совместно с Генштабом совершенствуем оборонную систему Запорожской области. Почти завершена многоуровневая защита Запорожья и близлежащих населенных пунктов", – говорится в сообщении.
Иван Федоров добавил, что нынешние конструкции значительно усовершенствовали по сравнению с ранее строившимися. Он пояснил, что защитные урепления адаптировали под современные угрозы, в частности от дронов.
Напомним, ранее сообщалось, что у российской оккупационной армии нет резервов для наступления на город Запорожье. Оккупанты терроризируют областной центр, обстреливая авиацией.
В то же время, жителей прифронтовой Запорожской области призвали готовиться к отсутствию электроэнергии. В Запорожье зимой света может не быть вообще.