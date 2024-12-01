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01 декабря 2024, 18:10

Строительство фортификаций возле Запорожья и близлежащих населенных пунктов почти завершено, — ОВА

01 декабря 2024, 18:10
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фото: Минобороны
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На Запорожье завершается строительство современных фортификационных укреплений. Речь идет о многоуровневой защите Запорожья и близлежащих населенных пунктов

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, очередной этап строительства надежных укреплений уже завершается.

"Совместно с Генштабом совершенствуем оборонную систему Запорожской области. Почти завершена многоуровневая защита Запорожья и близлежащих населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Иван Федоров добавил, что нынешние конструкции значительно усовершенствовали по сравнению с ранее строившимися. Он пояснил, что защитные урепления адаптировали под современные угрозы, в частности от дронов.

Напомним, ранее сообщалось, что у российской оккупационной армии нет резервов для наступления на город Запорожье. Оккупанты терроризируют областной центр, обстреливая авиацией.

В то же время, жителей прифронтовой Запорожской области призвали готовиться к отсутствию электроэнергии. В Запорожье зимой света может не быть вообще.

война строительство защита Запорожье Запорожская область Запорожская ОВА Федоров Иван Сергеевич фортификации укрепления
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