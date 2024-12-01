Россияне ударили по Запорожской области: ранен гражданский

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки, 30 ноября, российские войска нанесли 315 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадал гражданский

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере два жилых дома и объекты инфраструктуры.

"50-летний мужчина получил ранения в результате российских атак по Пологовскому району", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 30 ноября российские оккупанты атаковали Днепровский район Днепропетровщины. В результате вражеского обстрела есть жертвы и десятки раненых, среди которых ребенок.