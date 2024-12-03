Пограничники показали, как уничтожили укрытие оккупантов на Запорожском направлении
Пограничники обнаружили на Запорожском направлении вражеские цели и мастерски нанесли поражение FPV-дронами
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Результат работы бойцов – уничтожены два пункта наблюдения, замаскированная позиция и личный состав оккупантов.
Напомним, ранее в Луганской области пограничники уничтожили автотранспорт, лодку и бензовоз россиян.
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