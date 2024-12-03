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Сегодня ночью ПВО приземлила в Николаевской области ударный беспилотник россиян

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В ночь на 3 декабря силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БПЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.

По словам Виталия Кима, на территории области обстрелы не зафиксированы.

Напомним, ночью 3 декабря российский "шахед" попал в объект энергетической инфраструктуры в Тернополе. Часть города осталась без электричества.