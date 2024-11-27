На Запорожье россияне атаковали автомобиль, который вез хлеб в прифронтовые села: водителя госпитализировали
Сегодня, 27 ноября, российские оккупанты обстреляли автомобиль с хлебом, который направлялся в прифронтовые села. Водитель машины получил ранения
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Он констатировал, что российские террористы продолжают цинично "охотиться" на жителей прифронтовых территорий.
"Сегодня fpv-дроном атаковали авто, которое возит хлеб в прифронтовые села. Водитель с травмами доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 26 ноября, российские кафиры ударили FPV-дроном по автомобилю в Васильевском районе. Машина сгорела дотла.
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