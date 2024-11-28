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28 ноября 2024, 09:20

Ракетный удар по Одесщине: повреждены жилые дома, пострадал человек

28 ноября 2024, 09:20
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фото: Олег Кипер
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В четверг утром, 28 ноября, российская армия нанесла ракетный удар по Одесщине. Пострадал человек, есть разрушения

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

"В результате атаки в Одесском районе есть повреждения шести жилых частных домов. Пострадал один человек. Также из-за падения обломков одной из ракет, в области возникло возгорание сухой травы. Ликвидировано самоугасанием", — говорится в сообщении.

Олег Кипер добавил, что в Одессе возникло возгорание гаражного помещения/ Cпасатели работают над ликвидацией последствий.

Напомним, в результате утренней ракетной атаки в Ровенской области более 280 тысяч потребителей остались без света. В области имеются перебои с водоснабжением.

Ранее сообщалось, что 28 ноября энергетика Украины находится под массированным ударом России. В столице и областях используются экстренные и аварийные отключения света.

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