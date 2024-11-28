Ракетный удар по Одесщине: повреждены жилые дома, пострадал человек
В четверг утром, 28 ноября, российская армия нанесла ракетный удар по Одесщине. Пострадал человек, есть разрушения
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
"В результате атаки в Одесском районе есть повреждения шести жилых частных домов. Пострадал один человек. Также из-за падения обломков одной из ракет, в области возникло возгорание сухой травы. Ликвидировано самоугасанием", — говорится в сообщении.
Олег Кипер добавил, что в Одессе возникло возгорание гаражного помещения/ Cпасатели работают над ликвидацией последствий.
Напомним, в результате утренней ракетной атаки в Ровенской области более 280 тысяч потребителей остались без света. В области имеются перебои с водоснабжением.
Ранее сообщалось, что 28 ноября энергетика Украины находится под массированным ударом России. В столице и областях используются экстренные и аварийные отключения света.