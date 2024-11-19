Россияне ударили "шахедом" по общежитию в Глухове Сумской области: 6 погибших, среди которых ребенок
В ночь на 19 ноября российская армия нанесла удар дроном по общежитию одного из учебных заведений в городе Глухов Сумской области. В результате атаки есть погибшие и раненые
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.
По материалам следствия, кафиры ударили по общежитию беспилотником около 23:20.
"В результате атаки врага, по состоянию на 08:00 19 ноября известно о гибели 6 человек, среди которых 8-летний мальчик, еще 11 человек, в том числе 2 ребенка, получили ранения", – говорится в сообщении.
По факту нарушения законов и обычаев войны, повлекших гибель людей, правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, количество погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Сумах вечером 17 ноября возросло до 11.