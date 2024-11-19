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19 ноября 2024, 08:23

Россияне ударили "шахедом" по общежитию в Глухове Сумской области: 6 погибших, среди которых ребенок

19 ноября 2024, 08:23
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фото: Общественное
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В ночь на 19 ноября российская армия нанесла удар дроном по общежитию одного из учебных заведений в городе Глухов Сумской области. В результате атаки есть погибшие и раненые

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По материалам следствия, кафиры ударили по общежитию беспилотником около 23:20.

"В результате атаки врага, по состоянию на 08:00 19 ноября известно о гибели 6 человек, среди которых 8-летний мальчик, еще 11 человек, в том числе 2 ребенка, получили ранения", – говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны, повлекших гибель людей, правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, количество погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Сумах вечером 17 ноября возросло до 11.

РФ война погибшие дети Сумская область Глухов атака пострадавшие шахед
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