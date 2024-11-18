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18 ноября 2024, 03:21

Партизаны на оккупированном Запорожье устроили диверсию на железной дороге

18 ноября 2024, 03:21
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фото: АТЕШ
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Агенты партизанского движения АТЕШ уничтожили релейный шкаф на железной дороге возле села Урожайное в Запорожской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram движения АТЕШ.

Вывод из строя электрооборудования на железнодорожном участке между станциями Большой Токмак и Верхний Токмак привел к перебоям в поставке военной техники и топлива для оккупантов на линии фронта.

По данным партизан, россияне активизируют наступление в Запорожском направлении, поэтому диверсии становятся для них серьезной проблемой. Подобными поджогами агенты движения подрывают логистику врага, нарушая регулярные поставки боеприпасов и топлива.

"Эти перебои постепенно подрывают боеспособность российских войск, замедляют их наступательные действия и ведут к увеличению потерь", - отмечается в сообщении.

Напомним, утром, 13 ноября, в оккупированном Севастополе прогремел взрыв. На самодельном взрывном устройстве взорвали автомобиль капитана 1-го ранга Черноморского флота РФ.

Впоследствии стало известно, что подрыв автомобиля с российским офицером в Севастополе является операцией спецслужб Украины.

оккупация железная дорога Диверсия Запорожская область партизаны
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