В оккупированном Севастополе взорвали автомобиль российского офицера

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Утром, 13 ноября, в оккупированном Севастополе прогремел взрыв. На самодельном взрывном устройстве взорвали автомобиль капитана 1-го ранга Черноморского флота РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на российские СМИ.

В момент взрыва автомобиль двигался по улице Тараса Шевченко. От взрыва под днищем у автомобиля образовалась дыра.

Водителю пытались оказать помощь, однако его травмы оказались слишком тяжелыми, мужчине оторвало ноги, он скончался на месте происшествия.

В сети публикуют фотографии и видео с места взрыва.

Напомним, 18 октября в оккупированном Луганске произошел взрыв в автомобиле. По предварительным данным, там находились российские военные.