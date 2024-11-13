Россияне усиливают грабеж фермеров на ТОТ Херсонщины, – ЦНС

фото: ЦНС

На временно захваченных территориях Херсонской области российские оккупанты начинают принудительно отбирать у фермеров не только зерно, но и овощи

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Отмечается, что с нового года оккупанты запускают очередного "госзакупочного оператора", который заставит фермеров сдавать весь урожай по фиксированным ценам, значительно ниже рыночных.

"Выращенное украинцами из-за схем, связанных с коллаборантами, будет продаваться за полную цену, а разница будет оседать в карманах предателей", – говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что фермеры, лишенные прибыли, становятся зависимыми от дотаций, которые используются как инструмент контроля.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне проводят масштабную "инвентаризацию" неоформленной недвижимости на временно оккупированных территориях Запорожской области.