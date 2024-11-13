Подрыв автомобиля с российским офицером в Севастополе является операцией спецслужб Украины, — СМИ

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Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ, передает RegioNews.

Источник в СБУ отмечает, что Транковский отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, причастен к обстрелу Винницы "калибрами" в июле 2022 года. Тогда погибли 29 мирных жителей.

Также причастен к обстрелам Одессы и других городов Украины, из-за чего погибли многие гражданские.

Также отмечается, что Транковский "был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны". За оккупантом следили около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

Напомним, утром, 13 ноября, в оккупированном Севастополе прогремел взрыв. На самодельном взрывном устройстве взорвали автомобиль капитана 1-го ранга Черноморского флота РФ.