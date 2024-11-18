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18 листопада 2024, 03:21

Партизани на окупованому Запоріжжі влаштували диверсію на залізниці

18 листопада 2024, 03:21
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фото: АТЕШ
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Агенти партизанського руху АТЕШ знищили релейну шафу на залізниці біля села Урожайне в Запорізькій області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram руху АТЕШ.

Зазначається, що вивід з ладу електрообладнання на залізничній ділянці між станціями Великий Токмак та Верхній Токмак призвів до перебоїв у постачанні військової техніки та палива для окупантів на лінії фронту.

За даними партизан, росіяни активізують наступ на Запорізькому напрямі, тому диверсії стають для них серйозною проблемою. Подібними підпалами агенти руху підривають логістику ворога, порушуючи регулярні постачання боєприпасів та палива.

"Ці перебої поступово підривають боєздатність російських військ, уповільнюють їх наступальні дії і ведуть до збільшення втрат", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, вранці, 13 листопада, в окупованому Севастополі прогримів вибух. На саморобному вибуховому пристрої підірвали автомобіль капітана 1-го рангу Чорноморському флоту РФ.

Згодом стало відомо, що підрив авто з російським офіцером у Севастополі є операцією спецслужб України.

окупація залізниця Диверсія Запорізька область партизани
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