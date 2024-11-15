В Запорожье снова перекроют движение плотиной ДнепроГЭС

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Движение по Днепровской ГЭС в Запорожье будет ограничено в связи с проведением ремонтных работ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Движение ограничат с 08:00 16 ноября по 20:00 17 ноября.

В полиции отметили, что объезд будет осуществляться через Арочный мост острова Хортица (ул. Величара – ул. Сечи – ул. Антона Незолы (Таганская)), а также через Новые мосты и мост имени Преображенского.

"Учитывайте эту информацию при планировании маршрута", – говорится в сообщении.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко рассказал о реставрационных работах на мосту Метро. Эти работы начались еще в конце августа, они проходят в рамках реставрации объекта.