Военные показали, как ночью сбивали "шахеды" над Одесщиной
Прошлой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесщину ударными беспилотниками типа "Shahed 136". Защитникам удалось приземлить несколько вражеских дронов
Видео сбития российских БПЛА обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Несмотря на ночную тьму военнослужащие Морской охраны обнаружили 4 вражеских ударных дрона с помощью тепловизионных средств и прицельным огнем уничтожили их над морем", – говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 15 ноября Силы обороны сбили одну российскую управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 25 ударных беспилотников, атаковавших Украину.
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