Россияне ударили из артиллерии по селу на Запорожье: погиб мирный житель

иллюстративное фото: Запорожская ОВА

Сегодня днем, 15 ноября, оккупационные войска РФ атаковали село Малиновка Пологовского района. В результате артиллерийских обстрелов погиб мужчина

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Он уточнил, что в результате удара с артиллерии погиб 67-летний житель Малиновки.

"Пенсионер находился дома, когда по селу ударила артиллерия врага. Он получил смертельные ранения", – говорится в сообщении.

Напомним, в течение 14 ноября оккупанты нанесли 466 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Известно о 13 разрушенных жилых домах и объектах инфраструктуры.