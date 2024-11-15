Россияне атаковали дронами село под Херсоном: ранены мирные жители

иллюстративное фото: НГУ

В пятницу, 15 ноября, оккупанты терроризируют ударными дронами село Садовое Херсонского района. В результате атак пострадали мирные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

"Ориентировочно в 09:20 российские войска атаковали с БпЛА Садово. Из-за сброса взрывчатки с дрона 44-летний мужчина получил взрывную травму и обломочные ранения ног", — говорится в сообщении.

Позже, около 10:15, в результате очередной дроновой атаки 74-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение голени.

В настоящее время оба потерпевших находятся в больнице, где получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, днем, 15 ноября, российские военные дважды обстреляли Херсон. В результате атак пострадали жители города - 39-летняя женщина и 49-летний мужчина.