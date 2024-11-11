В Запорожье выросло количество пострадавших в результате ночного авиаудара

фото: Иван Федоров

В результате авиаудара по городу Запорожье, который россияне совершили в ночь на 11 ноября, пострадали 22 человека

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Глава ОВА уточнил, что медицинская помощь понадобилась 22 жителям Запорожья. В частности, среди пострадавших в результате авиаудара пятеро детей.

Также известно, что в результате этой атаки врага погиб 71-летний мужчина.

Федоров также обнародовал новые фото из мест попадания российских авиабомб.

Напомним, ранее было известно о 21 пострадавшем в результате авиаудара по Запорожье. Известно, что в городе был разрушен жилой дом, повреждено общежитие.