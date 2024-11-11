На Донетчине в результате российских обстрелов погибли два человека

фото: Вадим Филашкин/Telegram

Российские войска за прошедшие сутки убили обстрелами двух жителей Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает RegioNews.

В частности, в результате обстрелов погибли люди в Николаевке и Шевченко.

Также известно, что еще два человека в области получили ранения.

Общее количество жертв российской агрессии в Донецкой области составляет 2864 погибших и 6394 пострадавших, это количество подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, ранее также стало известно, что в Николаеве в результате дронового удара россиян погибли пять гражданских.