Россияне в Херсонской области убили обстрелом пожилую женщину

фото: полиция

В результате российских обстрелов утром, 11 ноября, в Херсонской области погибла 79-летняя женщина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Как отмечается в сообщении, обстрел произошел около семи утра. Россияне выпустили по селу Никольское около десятка снарядов.

Один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего погибла местная жительница 1945 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Херсонской области в результате обстрелов пострадал один человек.