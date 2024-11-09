Ракетный удар по Харькову 1 ноября: в больнице скончался раненый полицейский

фото: ГСЧС

В результате российского ракетного удара по Харькову 1 ноября полицейский Александр Ковтун получил многочисленные осколочные ранения. К сожалению, спасти его не удалось

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В тот день в тяжелом состоянии в больницу доставили майора полиции Александра Ковтуна. Больше недели медики боролись за его жизнь.

Полицейскому было 44 года. Без мужа осталась жена, без отца – 20-летняя дочь и 18-летний сын.

Напомним, 1 ноября российские военные ударили по месту дислокации полицейских в Харькове. Тогда ранения получили 36 полицейских. На месте удара погиб полковник полиции Андрей Матвиенко. Всего получили ранения 46 человек.