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09 ноября 2024, 18:33

Ракетный удар по Харькову 1 ноября: в больнице скончался раненый полицейский

09 ноября 2024, 18:33
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фото: ГСЧС
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В результате российского ракетного удара по Харькову 1 ноября полицейский Александр Ковтун получил многочисленные осколочные ранения. К сожалению, спасти его не удалось

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В тот день в тяжелом состоянии в больницу доставили майора полиции Александра Ковтуна. Больше недели медики боролись за его жизнь.

Полицейскому было 44 года. Без мужа осталась жена, без отца – 20-летняя дочь и 18-летний сын.

Напомним, 1 ноября российские военные ударили по месту дислокации полицейских в Харькове. Тогда ранения получили 36 полицейских. На месте удара погиб полковник полиции Андрей Матвиенко. Всего получили ранения 46 человек.

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