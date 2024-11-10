Удар "шахедами" по Одессе: пострадавших госпитализировали в больницу

фото: Одесская ОВА

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

Он добавил, что в результате вражеского обстрела ударными беспилотниками в Одессе ранены два человека.

"Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Во время ночной атаки РФ повреждена инфраструктура:

25 гаражных помещений;

2 легковых автомобиля;

9 грузовых автомобилей;

рынок: 10 киосков и 2 магазина;

6 частных жилых домов, (из которых 2 разрушены);

АЗС.

В настоящее время коммунальные службы расчищают разрушения, дворовые территории, дворы, вывозят обломки и помогают пострадавшим.

Напомним, в результате ночной атаки БпЛА на Одесщину возникли пожары.