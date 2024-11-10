Удар "шахедами" по Одессе: пострадавших госпитализировали в больницу
Ночью 10 ноября российские оккупанты атаковали Одессу и район ударными БпЛА типа "Shahed". Из-за массированной атаки дронов пострадали гражданские, разрушенная инфраструктура
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
Он добавил, что в результате вражеского обстрела ударными беспилотниками в Одессе ранены два человека.
"Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Во время ночной атаки РФ повреждена инфраструктура:
- 25 гаражных помещений;
- 2 легковых автомобиля;
- 9 грузовых автомобилей;
- рынок: 10 киосков и 2 магазина;
- 6 частных жилых домов, (из которых 2 разрушены);
- АЗС.
В настоящее время коммунальные службы расчищают разрушения, дворовые территории, дворы, вывозят обломки и помогают пострадавшим.
Напомним, в результате ночной атаки БпЛА на Одесщину возникли пожары.
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