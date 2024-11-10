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10 ноября 2024, 10:00

Россияне ночью запустили по Украине рекордное количество дронов: как отработала ПВО

10 ноября 2024, 10:00
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 10 ноября российская армия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА - 145. Силы ПВО сбили 62 вражеских дрона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

В течение ночи радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 145 воздушных целей – ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа. Оккупанты запустили дроны из районов Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск – РФ, мыс Чауда – Крым.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждены сбития 62 вражеских БПЛА в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

"67 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, еще 10 российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и рф", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские правоохранители до сих пор расследуют авиатрощу истребителя F-16, в результате которой погиб пилот Алексей Месь. В настоящее время продолжаются экспертизы.

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