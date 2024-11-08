В Запорожье завершили поисково-спасательные работы в разрушенной многоэтажке

фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы после авиаударов российских войск 7 ноября. Из-за обстрелов 10 человек погибли и еще более 40 пострадали

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.

"В результате атаки по городу погибли 10 человек, из них 1 ребенок. Пострадал 41 человек, из которых 4 ребенка. Чрезвычайники спасли 3 человек, в том числе 2 детей", – говорится в сообщении.

По состоянию на 12.30 поисково-спасательные работы завершили. В настоящее время идет ликвидация последствий авиаударов и восстановительные работы.

Напомним, днем 7 ноября российские войска нанесли удар авиабомбами и ракетами по Запорожью. В результате обстрела разрушены дома, повреждена больница.

В Запорожье 8 ноября объявили Днем траура по погибшим во время вчерашнего российского обстрела города.