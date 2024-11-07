Из-за российских бомбардировок Донетчины пострадал гражданский

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В течение 6 ноября российские войска нанесли 2560 ударов по линии фронта и жилому сектору Донбасса. В результате вражеских бомбардировок пострадал мирный житель

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, передает RegioNews.

За прошедшие сутки российские оккупанты накрыли огнем семь населенных пунктов: города Лиман и Торецк, поселок Шевченко, а также села Никоновровка, Первое Мая, Старая Николаевка и Сухие Ялы.

В результате вражеских обстрелов повреждены 16 гражданских объектов, из них — девять жилых домов.

"Сухие Ялы россияне обстреляли из артиллерии – ранили гражданского, повредили частный дом", — говорится в сообщении.

На Лиман агрессор сбросил авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК – повреждена котельная.

В Старой Николаевке в результате удара бомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК разрушений подверглись семь частных домов и амбулатория.

В селе Первое Мая повреждены частный дом и хозяйственное сооружение, в Никоноровке – нежилые помещения.

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, в течение 6 ноября российские войска били по 21 населенному пункту Херсонской области. В результате вражеских обстрелов пострадали восемь гражданских, один человек погиб.