В результате удара по Запорожью 6 человек погибли и 20 ранены, — Офис Генпрокурора
Из-за утренней ракетной обстрелы Запорожья шесть человек погибли и 20 получили ранения. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, утром 5 ноября российские войска осуществили ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Запорожья.
"Подвергся разрушениям один из объектов критической инфраструктуры. В результате обстрела погибли шесть человек, еще двадцать получили ранения", — говорится в сообщении.
В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
Запорожская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством.
Напомним, около 9:35 в Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры.
В результате ракетной атаки погибли по меньшей мере шесть человек. Ранее сообщалось о 16 раненых.