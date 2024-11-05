В результате удара по Запорожью 6 человек погибли и 20 ранены, — Офис Генпрокурора

иллюстративное фото: Запорожская областная прокуратура

Из-за утренней ракетной обстрелы Запорожья шесть человек погибли и 20 получили ранения. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, утром 5 ноября российские войска осуществили ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Запорожья.

"Подвергся разрушениям один из объектов критической инфраструктуры. В результате обстрела погибли шесть человек, еще двадцать получили ранения", — говорится в сообщении.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Запорожская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством.

Напомним, около 9:35 в Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры.

В результате ракетной атаки погибли по меньшей мере шесть человек. Ранее сообщалось о 16 раненых.