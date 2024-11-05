фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 5 ноября Силы обороны ликвидировали 48 вражеских БПЛА и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, которыми россияне атаковали Украину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

С 20:00 4 ноября россияне нанесли удар двумя управляемыми авиаракетами Х-59/69 с акватории Черного моря по Одесщине, атаковали управляемыми авиабомбами Харьковщину, выпустили 79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Орел – РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях.

Отмечается, что 30 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, еще один вернулся в Россию.

Напомним, ночью 5 ноября российские военные обстреляли Харьков. В двух районах города повреждена жилищная инфраструктура.