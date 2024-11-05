Ракетный удар по Запорожью: количество раненых выросло до 16

иллюстративное фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Число пострадавших в результате ракетного удара по Запорожью утром 5 ноября увеличилось до 16. Шесть человек погибли

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует RegioNews.

"Количество раненых возросло до 16 человек. Всем оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, около 9:35 в Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры.

В результате ракетной атаки погибли по меньшей мере шесть человек.