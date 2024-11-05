В прокуратуре показали последствия вражеских авиаударов по Харькову

фото: прокуратура

Во вторник, 5 октября, около 00:10 российские военные нанесли авиационные удары по Харькову

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

По предварительным данным, для ударов по Харькову россияне применили ФАБ-250 с УМПК.

На территории Шевченковского района зафиксировано попадание в лесополосе. Повреждены окна близлежащего жилого дома.

Пострадали двое жильцов этого дома: 39-летняя женщина получила ранение стеклом, ее доставили в больницу, 50-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

В Киевском районе города один из авиационных боеприпасов попал в открытый участок местности, еще один разорвался в воздухе. Обломками повреждены несколько частных домов.

Напомним, в ночь на 5 ноября Силы обороны ликвидировали 48 вражеских БПЛА и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, которыми россияне атаковали Украину.